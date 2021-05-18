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Российские школьники назвали желаемые сферы работы
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Российские школьники назвали желаемые сферы работы

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Каждый пятый российский школьник хотел бы работать в сфере информационных технологий (IT). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками онлайн-школы Skysmart и кружкового движения Национальной технологической инициативы, сообщает во вторник, 18 мая, RT.

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Согласно результатам исследования, 21% респондентов хотел бы связать свою жизнь со сферой IT. Интерес к искусству выказали 13% опрошенных. Еще 9% хотели бы попробовать себя в области технологии и промышленности, а 8% — в науке.

Кроме того, среди направлений, которые ученикам российских школ кажутся перспективными, фигурировали образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика, туризм.

Помимо этого, участники опроса — 2,5 тыс. человек — также обозначили компетенции, которые они считают необходимыми в рамках выбранных ими сфер деятельности.

Самой важной большинство школьников (55%) назвали умение работать с людьми. Далее следует системное мышление и работа в режиме высокой неопределенности с быстрой сменой задач (51%). На третьем месте — способность управлять проектами и процессами (50%).

Варианты «критическое мышление» и «умение работать в команде» набрали по 48%. А 47% респондентов отметили, что им не обойтись без такого навыка, как клиентоориентированность.

26 марта стало известно о том, какой уровень зарплаты россияне считают достаточным для достойной жизни. Сообщалось, что более трети опрошенных жителей России — 38% — считают достойным месячный доход в 50–80 тыс. рублей. Около 28% респондентов считают, что для достойной жизни им необходима зарплата в 180–220 тыс. рублей в месяц.

Ранее, в апреле, россияне назвали отрасль высоких технологий наиболее перспективной для построения карьеры. Отмечалось, что они видят большие возможности в робототехнике и искусственном интеллекте.

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