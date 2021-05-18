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В Иркутске раскрыли картельный сговор при ремонте дорог на 840 млн рублей
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В Иркутске раскрыли картельный сговор при ремонте дорог на 840 млн рублей

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В Иркутской области раскрыт картельный сговор при ремонте дорог на общую сумму более 840 млн рублей. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из Управления ФСБ России по Иркутской области и антимонопольной службы выявили факты заключения незаконных антиконкурентных соглашений (картелей), в результате которых извлечен доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, бывший директор муниципального предприятия по ремонту автомобильных дорог в Иркутске заключил с двумя местными предпринимателями ограничивающее конкуренцию картельное соглашение для поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов.

В результате муниципальное предприятие победило на аукционе, а также заключило ряд контрактов на ремонт дорог в Иркутске. Сумма полученного противоправным способом дохода превысила 840 млн рублей, уточнили в МВД.

По данному факту возбудили уголовные дела по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

Ранее, в феврале, сообщалось, что Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за прошедший год около 270 картельных сговоров. При этом было расторгнуто контрактов на около 29 млрд рублей.

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