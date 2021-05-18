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В Китае оценили решение США о выводе войск из Афганистана

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Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохиб заявил о том, что решение американского президента Джо Байдена о выводе войск с территории Афганистана повлекло за собой неопределенность относительно будущего страны. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает CGNN.

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По словам китайского министра, процесс, который следует за непосредственным выводом американских войск, должен осуществляться «под руководством афганцев» и «принадлежать афганцам», но в то же время проходить при поддержке международных партнеров.

Так, афганская и китайская стороны пришли к договоренности о совместном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом.

Ранее, 16 мая, глава МИД Китая заявил о том, что китайское правительство ожидает воздействия со стороны Организации Объединенных Наций в рамках сохранения мирного процесса внутри Афганистана после вывода из страны войск США.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон начнет вывод своего военного контингента из Афганистана с 1 мая. Как предполагалось ранее, к этой дате американские военные в полном составе должны были покинуть страну.

По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.

30 апреля участники расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию ситуации в Афганистане провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от талибов (движение Талибан, запрещено в РФ) выполнения своих контртеррористических обязательств.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил 3 мая, что процесс вывода войск с территории Афганистана будет проходить беспрепятственно. При этом 8 мая сообщалось, что союзники США по НАТО настаивают на отсрочке вывода американских военных из региона.

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