В Китае оценили решение США о выводе войск из Афганистана

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохиб заявил о том, что решение американского президента Джо Байдена о выводе войск с территории Афганистана повлекло за собой неопределенность относительно будущего страны. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает CGNN.

По словам китайского министра, процесс, который следует за непосредственным выводом американских войск, должен осуществляться «под руководством афганцев» и «принадлежать афганцам», но в то же время проходить при поддержке международных партнеров.

Так, афганская и китайская стороны пришли к договоренности о совместном сотрудничестве, направленном на борьбу с терроризмом.

Ранее, 16 мая, глава МИД Китая заявил о том, что китайское правительство ожидает воздействия со стороны Организации Объединенных Наций в рамках сохранения мирного процесса внутри Афганистана после вывода из страны войск США.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон начнет вывод своего военного контингента из Афганистана с 1 мая. Как предполагалось ранее, к этой дате американские военные в полном составе должны были покинуть страну.

По словам помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон достиг поставленных в начале операции в Афганистане целей, которые, как он отметил, заключались в расследовании нападения на Соединенные Штаты 20 лет назад.

30 апреля участники расширенной «тройки» (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию ситуации в Афганистане провели консультации по афганскому урегулированию. По итогам заседания МИД России опубликовал совместное заявление сторон, в котором говорилось об окончательном выведении американских военных к 11 сентября 2021 года и ожидании от талибов (движение Талибан, запрещено в РФ) выполнения своих контртеррористических обязательств.

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби заявил 3 мая, что процесс вывода войск с территории Афганистана будет проходить беспрепятственно. При этом 8 мая сообщалось, что союзники США по НАТО настаивают на отсрочке вывода американских военных из региона.