В раде заявили о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой

Возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил в своем Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По словам Кузьмина, Медведчук ведет последовательную борьбу за мир на Украине, но это не отвечает позиции официального Киева.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всё элементы втягивания Европы в большую войну», — отметил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен заставить РФ начать войну. При этом сам воевать с ядерной державой Запад не будет: эта роль возлагается на ту же Украину. Кузьмин отметил, что в это противостояние неминуемо будет втянута Европа, а выиграют только США и Великобритания.

«Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», — пояснил депутат.

Ранее, 15 мая, в ОПЗЖ заявили, что власти Украины запустили маховик политических репрессий и не могут остановиться, а также призвали власти остановить политический террор и прекратить провокационные заявления. В тот же день стало известно, что в случае вынесения обвинительного приговора в отношении Виктора Медведчука Киев может предложить Москве обменять его на осужденных в России украинцев.

14 мая сообщалось, что офис генпрокурора Украины не имеет доказательств финансирования терроризма Медведчуком. Тем не менее замгенпрокурора Роман Говда отметил, что следствие по уголовному делу о финансировании терроризма Медведчуком всё же идет.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест сроком до 9 июля. Его обвиняют в госизмене и «нарушении обычаев войны». Сам политик сообщил о планах обжаловать данное решение, а также указал на его политическую мотивированность.