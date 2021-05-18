Уголовное дело возбудили после гибели двух рабочих из-за взрыва баллона

Следователи регионального Следственного комитета (СК) РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников золотодобывающей артели в результате взрыва газового баллона в кузове грузовика. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа выдвинулась на место происшествия, сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее 18 мая стало известно о взрыве газового баллона в кузове грузовика в 30 км от поселка Софийск, расположенном в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.