Эпидемиолог назвала провоцируемые кондиционером заболевания

О том какую опасность несет работа кондиционеров в помещении, рассказала во вторник, 18 мая, в интервью «РИА Новости» врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова.

По ее словам, неправильная эксплуатация кондиционеров в закрытых пространствах может спровоцировать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Кроме того, опасным фактором является отсутствие своевременной очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

Специалист отметила, что неправильное пользование кондиционерами может вызвать «ангину, аллергию, легионеллез, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний (фарингит, хронический ринит, конъюнктивит), заболевания органов дыхания и слизистых оболочек глаз».

Врач рекомендовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день и не устанавливать на температуру ниже 18 градусов, особенно если разница с температурой на улице велика. По ее мнению, разницу между температурой снаружи и внутри помещения желательно сохранять не более 10 градусов. Оптимальной эпидемиолог считает температуру плюс 21–23 градуса.

Тихонова добавила, что желательно приобрести бактерицидные облучатели, которые осуществляют ультрафиолетовое обеззараживание воздуха.

«Советую еще по возможности применять максимально возможные режимы естественной вентиляции. Постоянное проветривание позволяет достичь резкого снижения концентрации инфекционного аэрозоля в воздухе помещений и соответственно снизить риск распространения инфекций», — заключила она.

9 февраля ученые из Университета Миннесоты опубликовали результаты исследований, во время которых они воссоздали гидродинамическую модель распространения коронавируса в кондиционируемых помещениях.