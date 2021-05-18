Россия оценит возможность возобновления авиасообщения с Турцией

По итогам встречи вице-премьера Татьяны Голиковой с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем и главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном было принято решение об отправке российских специалистов в Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения с республикой. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщило «РИА Новости».

На встрече также присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, посол Турции в России Мехмет Самсар и заместитель министра здравоохранения Турции Толга Тулунай.

Отмечается, что в состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. Кроме того, Роспотребнадзор проведет консультации с ответственными ведомствами турецкой стороны.

Также было решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.

По словам Голиковой, Турция является одним из самых популярных направлений среди российских туристов, однако, по ее словам, здоровье граждан всегда остается приоритетным для властей.

Турция с 17 мая приступила к постепенному снятию ограничений после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике.

По последним данным, приведенным порталом Worldometer, за время пандемии в Турции зафиксировано 5 127 548 случаев COVID-19, зарегистрировано свыше 44,9 тыс. летальных исходов.