В России отмечают День Балтийского флота

День Балтийского флота отмечают в России во вторник, 18 мая. Моряков поздравил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Он подчеркнул, что роль Балтфлота сдерживать присутствие НАТО у границ России, сообщает телеканал «Известия».

По словам Евменова, в ближайших планах — усилить флот малыми ракетными кораблями дизель-электрическими подлодками и новыми летательными аппаратами.

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