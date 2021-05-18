Байден объявил о планах отправки вакцин в другие страны
США готовы поделиться 20 млн доз вакцины от коронавируса, заявил президент страны Джо Байден. Речь идет о препаратах Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
Ранее США запланировали отправить в другие страны 60 млн доз AstraZenecaЭтот препарат пока не одобрен
американскими регуляторами, сообщает телеканал «Известия».
На данный момент 60% американцев получили хотя бы одну прививку от коронавируса.
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