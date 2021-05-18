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Финляндия уменьшила импорт российской нефти из-за «зеленой» энергетики

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Намерение властей Финляндии перейти на «зеленую» энергетику привело к постепенному сокращению объемов закупок российской нефти марки Urals. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon.

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Отмечается, что в период с января по март 2021 года импорт Urals в Финляндию снизился на четверть, до 2,1 млн т. В апреле этот показатель упал до 0,4 млн т, тогда как закупки российской нефти в апреле прошлого года, по информации аналитиков, составляли 1,1 млн т.

Финляндия является одним из главных экспортеров нефти марки Urals в Европе. Ее переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oyj. Снижение поставок связано с программой перехода энергетики страны от ископаемого топлива к возобновляемым «зеленым» источникам.

Компания Neste Oyj в марте преобразовала один из двух своих заводов в нефтехранилище, а второе предприятие сокращает переработку в связи с реконструкцией: оно будет переориентировано на переработку отходов и возобновляемого сырья.

Как добавили в агентстве, Финляндия начала уменьшать закупки российской нефти еще в 2020 году. Тогда импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. По оценке экспертов, переход Финляндии на возобновляемые источники энергии может вызвать падение цены на Urals на биржах.

11 марта глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что потребление нефти может резко увеличиться после окончания пандемии коронавируса в мире. Также он указал на то, что актуальная тенденция, которую показывает мировой рынок, ― это четкий ориентир, что в настоящее время цены не только стабилизировались, но и растут.

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