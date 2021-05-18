Пушков рассказал о невероятных версиях взрывов в Чехии

Российский сенатор Алексей Пушков вечером в понедельник, 17 мая, рассказал о появлении всё более невероятных версий взрывов на складах боеприпасов в чешской Врбетице. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как отметил политик, теперь в Чехии предлагают поверить в то, что хозяин складов якобы встречался с российскими агентами, чтобы они, «видимо, помогли ему их взорвать».

«Всё это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему не в политике, а в плохом театре», — добавил Пушков.

17 мая «Чешское радио» сообщило, что хозяин фирмы – арендатора складов во Врбетице, глава компании Imeх Group Петр Бернатик за день до взрыва в 2014 году якобы посетил район, где жили обвиняемые в причастности к происшествию. По данным СМИ, мужчина провел в районе гостиницы, где находились подозреваемые, около 40 минут. Однако, по словам адвоката бизнесмена, его клиент мог «просто стоять на светофоре у отеля».

Ранее в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Чехии запутались в расследовании по поводу взрывов в деревне Врбетице и едва ли придут к каким-то конкретным результатам. Он отметил, что необходимо сначала закончить следствие, а потом уже делать какие-то выводы и тем более принимать решение о высылке дипломатов в связи с расследованием.

Накануне, 16 мая, президент Чехии Милош Земан рассказал, что, в отличие от других политиков, не является сторонником только одной версии причин инцидента. По его словам, взрывы на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году могли быть устроены с целью скрыть недостачу. Он посоветовал следствию сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, так как к ней возникает много вопросов.

Президент Чехии подчеркнул, что доверяет полиции страны, но не верит службе безопасности и информации. Земан призвал дождаться итогов расследования, добавив, что рассчитывает на успешное и оперативное его завершение.

18 апреля первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что властям страны известны личности двух мужчин, которых считают причастными к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

Во Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 т боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group.