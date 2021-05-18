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Названы районы с раздутыми ценами на жилье в крупных городах

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В крупных городах России есть районы, где цены на жилье заметно завышены. Искусственный интеллект компании Realiste сравнил цены и число предложений о продаже недвижимости в разных районах российских городов. Система определила те локации, в которых стоимость завышена на 10–15% на фоне резкого снижения предложения от девелоперов.

В Москве на 10–15% завышена стоимость метра в локациях в районе станций метро «Тульская», «Ломоносовский проспект», в Матвеевском (микрорайон в составе Очаково-Матвеевского на западе столицы).

В Санкт-Петербурге — вблизи метро «Площадь Александра Невского-2», между «Лесной» и Финляндским вокзалом, Комендантским проспектом и метро «Площадь мужества». В Екатеринбурге — в Ленинском и Чкаловском районах, в Казани — в районах Парка молодоженов и Казанского Кремля, в Новосибирске — в Горском районе.

«В тех локациях, где на рынке новостроек дефицит предложения или работает мало девелоперов, конкуренция за покупателя сводится к минимуму. Естественно, это приводит к более динамичному росту средней цены, ограничить которую может либо снижение спроса, либо повышение уровня конкуренции за покупателя. А для этого нужно наращивать объемы ввода», — сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В свою очередь, директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко отметил, что искусственно завышать цены девелоперам неинтересно, тем более что в одном районе их обычно несколько. По его словам, сговариваться о ценовой политике они не могут.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вверх дом: в каких районах крупных городов раздуты цены на жилье

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