Стали известны подробности о погибшем в крушении вертолета Robinson

Погибший пилот вертолета Robinson, который в понедельник потерпел крушение в Архангельской области, предположительно, был чемпионом мира по вертолетному спорту. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным телеканала, речь идет о Вадиме С. — чемпионе мира по вертолетному спорту и одном из известных пилотов-асов.

Отмечается, что он уже попадал в авиапроисшествия: так, в январе 2020 года он управлял вертолетом, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.

15 января прошлого года двухместный легкомоторный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в поселке Новосиньково в Московской области. После непосредственной посадки летательный аппарат опрокинулся набок.

В понедельник, 17 мая, стало известно о том, что в результате крушения вертолета Robinson в Архангельской области один человек погиб и два пострадали. Еще один пассажир воздушного судна пропал без вести. ЧП произошло недалеко от острова Мудьюг, расположенного в Белом море.