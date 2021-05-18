Личности погибшего и пострадавших при крушении вертолета Robinson установили

Личности двух пострадавших пассажиров и одного погибшего пилота вертолета Robinson, который потерпел крушение в Архангельской области, установлены. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.

Пострадавшими пассажирами воздушного судна оказались двое мужчин — Сергей Б. и Николай С., а погибшим пилотом — Вадим С. На борту вертолета находился еще один пассажир, который после крушения пропал без вести. На данный момент его личность не установлена, но поиски продолжаются.

Отмечается, что во время полета пилот не сообщал о каких-либо проблемах на борту.

В понедельник, 17 мая, стало известно о том, что в результате крушения вертолета Robinson недалеко от острова Мудьюг в Белом море один человек погиб и два пострадали. Следователями Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета в Архангельской области.