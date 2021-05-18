В Эквадоре девять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Как минимум девять человек погибли и 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Эквадоре. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает телеканал Tuvoz в своем Twitter.

По его информации, ДТП произошло в 09:10 по местному времени (17:10 мск) в провинции Каньяр в центральной части страны. Автобус ехал из третьего по величине города республики Куэнка, расположенного в Андах, на побережье в Гуаякиль.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

16 мая в Мексике автобус перевернулся после нападения пассажира на водителя, в результате шесть человек погибли, еще 18 получили травмы