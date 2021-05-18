Блинкен и глава МИД Израиля обсудили израильско-палестинский конфликт

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази обсудили израильско-палестинский конфликт. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает Reuters.

Отмечается, что основной темой разговора стал конфликт между Израилем и Палестиной, а также усилия Вашингтона, направленные на урегулирование ситуации и прекращение насилия.

В этот же день, 17 мая, Блинкен сообщил об активной работе Вашингтона в рамках урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В частности, госсекретарь отметил, что Израиль имеет полное право на защиту, но тем не менее он должен приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения. Дипломат также подтвердил готовность американской стороны оказать всю необходимую поддержку для прекращения огня в случае получения согласия от израильской и палестинской сторон.

Ранее, 13 мая, Блинкен заявил о том, что Вашингтон отмечает «фундаментальную разницу» между военными операциями Израиля и ракетными ударами палестинской группировки ХАМАС. По его словам, разница состоит в том, что удары палестинской стороны наносятся по гражданским лицам, в то время как израильские удары — это самозащита.