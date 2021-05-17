Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе
Мир
Эрдоган «проклял» поднявшее флаг Израиля правительство Австрии
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском

СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть человека».

«Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолета в районе острова Мудьюнг Архангельской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время СК организовал выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия. Также параллельно проводится комплекс необходимых следственных действий.

В этот же день, 17 мая, стало известно о том, что в результате крушения вертолета Robinson в Архангельской области один человек погиб, два — пострадали. Еще один пассажир воздушного судна пропал без вести. Уточняется, что крушение произошло недалеко от острова Мудьюг, расположенном в Белом море.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021