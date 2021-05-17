СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson

Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson в Архангельской области. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть человека».

«Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолета в районе острова Мудьюнг Архангельской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время СК организовал выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия. Также параллельно проводится комплекс необходимых следственных действий.

В этот же день, 17 мая, стало известно о том, что в результате крушения вертолета Robinson в Архангельской области один человек погиб, два — пострадали. Еще один пассажир воздушного судна пропал без вести. Уточняется, что крушение произошло недалеко от острова Мудьюг, расположенном в Белом море.