Нетаньяху заявил о продолжении ударов по радикалам в Газе

Армия Израиля продолжит наносить удары по объектам радикальных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа и предпримет все необходимое для восстановления спокойствия. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху после совещания в минобороны в Тель-Авиве с руководителями силовых ведомств.

Глава правительства отметил, что совместно с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, главами Совета национальной безопасности, спецслужбы ШАБАК и разведки «Моссад» согласовал оперативные планы и оценил текущую ситуацию в области безопасности.

«Директива — продолжить нанесение ударов по объектам террористов. Мы продолжим принимать все необходимые меры для восстановления спокойствия и обеспечения безопасности всех жителей Израиля», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

Ранее в этот день израильские военные нанесли удары по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа. По данным Израиля, здание было центром инфраструктуры ХАМАС. Там базировались сотрудники военной разведки.

Так же в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обсуждает со сторонами палестино-израильского конфликта и ближневосточным «квартетом» (РФ, США, ООН, ЕС) возможность организации прямого контакта Израиля и Палестины.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал на недопустимость ударов по гражданским объектам в Палестине. Он подтвердил намерение России осуществлять все шаги для обеспечения прямых переговоров между Палестиной и Израилем и урегулирования конфликта.

14 мая президент России Владимир Путин сообщил, что обострившийся палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что российская сторона предпринимает усилия на всех уровнях по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.