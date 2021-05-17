РКН допустил замедление трафиков на Facebook и Twitter

Роскомнадзор (РКН) допустил замедление трафиков на американских интернет-платформах Facebook и Twitter, в том случае, если они не предпримут меры по удалению контента, запрещенного на территории России. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube», — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что платформы попадут под санкции РКН, если не предпримут указанные меры.

Аналогичные меры были приняты в отношении социальной сети Twitter: так, с 10 марта российское ведомство замедлило скорость работы платформы на территории России на 100% мобильных устройств, и половине (50%) стационарных. Сервису было вынесено предупреждение о возможной блокировке в случае невыполнения требований, предусмотренных российским законодательством.

В этот же день, 17 мая, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил о том, что меры, предпринятые Роскомнадзором в отношении таких интернет-платформ, как Facebook и Twitter, могут сильно повлиять на работу данных площадок.

Также в понедельник стало известно о том, что Роскомнадзо принял решение не блокировать социальную сеть Twitter, так как сервисом было удалено более 91% контента, запрещенного на территории России.

Ведомство частично сняло замедление трафика интернет-платформы и положительно оценило усилия Twitter, направленные на выполнение требований, предусмотренных российским законодательством. Как уточняется, из 5,9 тыс. выявленных РКН запрещенных материалов неудаленными остаются 563 сообщения.