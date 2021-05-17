Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском
Один человек погиб и двое пострадали при крушении частного вертолета Robinson в Архангельской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.
По информации ведомства, сигнал о крушении вертолета поступил в 20:50 понедельника, 17 мая. Машина упала в Белое море недалеко от острова Мудьюг.
Отмечается, что один человек погиб на месте, двое получили тяжелые травмы. Еще один из находившихся на борту пропал без вести.
По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет вылетел из аэропорта Васьково. Куда именно он летел, в настоящее время уточняется.
На месте происшествия находятся спасатели Архангельского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России. Кроме того, туда направлен катер со спасателями.