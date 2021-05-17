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В Росконгрессе заявили о подготовке к ПМЭФ в плановом режиме

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Росконгресс ведет подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) в плановом режиме. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает ТАСС.

В фонде заявили, что эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге и возможное усиление ограничительных мер из-за роста числа случаев COVID-19 и увеличения количества госпитализаций в городе не отразится на подготовке к ПМЭФ.

«Подготовка к форуму ведется в плановом режиме», — отметили в Росконгрессе.

10 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, российский лидер намерен участвовать в заседании в очном формате.

В начале мая гендиректор «Экспофорума» Сергей Воронков поделился с «Известиями» деталями подготовки ПМЭФ в 2021 году. По его словам, организаторы ожидают приезда на форум не менее 15 тыс. гостей, а часть участников присоединится к встречам в онлайн-формате.

Как добавил Воронков, отличительной чертой предстоящего форума станет особое внимание к безопасности проведения мероприятия.

Петербургский международный экономический форум состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий 2–5 июня 2021 года в КВЦ «Экспофорум». На официальном сайте мероприятия уже опубликована архитектура деловой программы. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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