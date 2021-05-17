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Турпроект «Большая Колымская тропа» реализуют в Магаданской области

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В Магаданской области намерены реализовать проект «Большая Колымская тропа», направленный на создание сети туристических троп на территории региона. Инициатором проекта выступает областное агентство по туризму.

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Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, в рамках проекта будет обустроена экотропа «Черный ключ». 12 мая по данному вопросу состоялось заседание рабочей группы, на котором стало известно о запуске сайта проекта «Большая Колымская тропа». В начале мая также были утверждены методические рекомендации, разработанные турклубом Магадана.

В ходе реализации проекта в регионе планируется создать целую сеть троп, в том числе пеших, лыжных, водных, велосипедных, комбинированных.

В конце апреля сообщалось, что проект «Большая Колымская тропа» выиграл президентский грант на обустройство экомаршрута «Черный ключ» в Магадане. К работам по расчистке и маркировке тропы волонтеры приступят в июне, завершить всё планируется в конце сентября.

Долина Черного ключа располагается в районе бухты Гертнера, это одно из любимых мест для отдыха горожан, которых привлекает живописное скалистое побережье вблизи устья ручья.

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