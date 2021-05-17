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Южно-Сахалинск перейдет на раздельный сбор мусора с начала июля

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В Южно-Сахалинске с начала июля этого года перейдут на раздельный сбор мусора. В городе будут установлены дополнительных 400 емкостей для пластика, стекла и алюминия.

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Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу региональных властей, собранный мусор планируют вывозить на корсаковский полигон. Там его рассортируют, спрессуют и отправят на материк.

В дальнейшем к раздельному сбору мусора присоединятся села, входящие в состав городского округа, а затем другие районы области.

«Мы боремся за чистые острова. В сжатые сроки ликвидировали тысячи несанкционированных свалок. Теперь нам нужно перейти к цивилизованному обращению с отходами. А это невозможно без раздельного сбора мусора и его переработки», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Пилотный проект по раздельному сбору мусора стартовал на Сахалине в 2020 году в Дальнем. Там установили 47 контейнеров.

Отмечается, что внедрение раздельного сбора мусора в регионе — первый шаг, необходимый для запуска экотехнопарка. Там планируется организовать переработку вторичных материальных ресурсов.

Ранее в мае глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что мусоросжигательные заводы (МСЗ) должны получать господдержку после финансирования других проектов по обращению с отходами. По его словам, компания «РТ-Инвест» представила проекты строительства МСЗ в России, которые этого требуют.

Как ранее отмечали в компании, целью проекта является отказ от полигонного захоронения отходов. Его реализация к 2030 году может позволить отказаться от свалок и полигонов на территориях проживания 80% граждан страны.

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