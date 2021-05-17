В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Российские туристы готовы переплачивать за билеты для отдыха за границей из-за низкой доступности зарубежных направлений, заявили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в настоящее время существует огромный нереализованный спрос на отдых в ряде стран, которые сделали много шагов навстречу туристам из России. Например, Греция оперативно выдает шенгенские визы, а Тунис отменил ограничения для организованных туристов.
«Единственное, что сдерживает турпоток из России в эти страны — отсутствие перевозки. Самостоятельно улететь с пересадками, например, в Черногорию и Болгарию сейчас можно за 50–80 тыс. рублей, это в два–четыре раза выше нормы», — рассказал он.
В особенности россияне ждут отдыха в Греции, так как там нет карантина, работают гостиницы, а квоты для российских туристов отменены, однако рейсов категорически не хватает.
«Самолеты летают заполненными под завязку, а билеты из-за огромного спроса очень дорогие: средняя цена за билет туда-обратно в Афины на июнь достигает 80 тыс. рублей. Очень редко можно «поймать» билеты за 30 тыс. Но туристы всё равно едут — и самостоятельно, и с туроператорами», — отметил он.
Разрешенных пяти рейсов не то что не хватает, это «вообще ничто» в масштабах массового туризма, рассказал Горин. Тем более что перелетов на другие греческие острова, кроме Афин, из России на данный момент нет.
Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Отпускные цены: туристы готовы лететь за границу за любые деньги