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Личность виновного в крупном пале сухой травы установили в Приангарье

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В Иркутском районе установили личность молодого человека, причастного к крупному палу сухой травы. Его привлекли в административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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По данным ведомства, крупный пожар произошел в начале мая около деревни Черемушки. Огонь возник на поле, после чего пламя быстро распространилось в сторону жилых домов. Общая площадь возгорания составила 10 га, пишет ИА IrkutskMedia.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. В ходе опроса местных жителей удалось установить, что к возгоранию скорее всего причастен 18-летний молодой человек. Он выбросил окурок в поле и не затушил его, а когда увидел пламя, скрылся.

Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ч 2. Ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима».

Отмечается, что сейчас на территории региона действует особый противопожарный режим. Для северных районов он установлен до 30 июля, для южных, центральных и западных районов — до 15 июля.

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