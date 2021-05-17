Баста выпустил документальный фильм о боксерском турнире

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в преддверии турнира GAZFIGHT 17 мая опубликовал на канале в YouTube документальный фильм «Нокдаун», рассказывающий о предстоящих боях.

«У музыки и спорта одна энергия — они помогают в сложные минуты, заряжают, вдохновляют», — говорится в комментарии к ролику.

Участниками фильма стали сам Баста, Нурлан Сабуров, MATRANG, Евгений Романов, Дмитрий Кудряшов, Владимир Мышев, Андрей Бупас и многие другие. Герои картины расскажут о боксе, творчестве и предстоящем турнире.

Ранее в этот день Баста опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором показал свою тренировку в боксерском зале.

21 мая на арене в баскетбольном центре «Химки» состоится большой боксерский турнир, организацией которого занимается промоушен Басты GAZFIGHT.

В главном бою вечера встретятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов. На кону будет стоять статус отборочного поединка на титул чемпиона мира и пояс WBC Silver. В прямом эфире лучшие бои поединка покажет РЕН ТВ.

В начале мая прогноз на исход боя дал экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA, политический деятель Николай Валуев. По его мнению, в предстоящем поединке нет фаворитов, так как оба спортсмена подходят к противостоянию на равных.