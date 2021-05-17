Генконсульство США в Екатеринбурге сократило число своих сотрудников

Генконсульство США в Екатеринбурге сократило штат. Об этом 17 мая ведомство сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети «ВКонтакте» будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ», — говорится в сообщении.

В консульстве предложили пользователям продолжить общение в других соцсетях посольства и поблагодарили за интерес к США и американо-российским отношениям.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что с 1 апреля генконсульство США в Екатеринбурге приостанавливает оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

17 мая генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал.

30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев, штат сотрудников консульства также будет сокращен на 75% и, кроме того, американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. В дипмиссии Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

При этом 14 мая сообщалось, что власти России проинформировали посольство Соединенных Штатов в Москве о планах отложить запрет на наем иностранных граждан. Согласно информации американского дипведомства, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновляет предоставление услуг для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги.