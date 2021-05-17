Стали известны новые детали о стрельбе в казанской гимназии

В деле о нападении 11 мая на казанскую школу № 175 Ильназа Галявиева появились новые подробности. Выяснилось, что в день трагедии он расстрелял брата своей бывшей одноклассницы. Об этом 17 мая сообщает kp.ru.

Один из бывших одноклассников Галявиева рассказал, что среди погибших был 14-летний Амир Зарипов, сын учительницы и брат девушки, с которой вместе учился Галявиев.

«Мы обсуждали между собой: он случайно убил Амира или знал, чей он сын и брат? Нам говорят, что Ильназ вошел в единственный класс, который не успели закрыть», — рассказал один из бывших одноклассников Галявиева.

Все одноклассники, с которыми учился нападавший, были вызваны на повторный допрос.

Одного из них направили на проверку на детекторе лжи. По информации источника в органах следствия, у этого молодого человека 11 мая сестра «внезапно не пошла в школу». «У следствия была версия, что Ильназ мог предупредить своего бывшего приятеля о своих планах. Но пока версия не подтвердилась», — сообщил источник.

11 мая Галявиев устроил стрельбу в здании гимназии. Погибли девять человек, из них семь детей. Пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. Из числа потерпевших были госпитализированы 20 детей и четверо взрослых.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Галявиева арестовали до 11 июля 2021 года. Свою вину он признал.

Как стало известно 17 мая, после завершения следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.