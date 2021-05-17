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Возбуждено дело о гибели антикоррупционного прокурора в Рязани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели Светланы Евликовой, сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Прокурор по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области найдена мертвой 16 мая.

Ранее сообщалось о самоубийстве, отмечает РИА «7 новостей». Уголовное дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства. В Telegram-каналах появилась информация об оставленной предсмертной записке. У Евликовой осталось двое детей.

Напомним, задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области. Школьница не вернулась домой после занятий. На нее напали в лесу у озера, где убийца перерезал жертве шею и изнасиловал. Тело ребенка было найдено 13 мая.

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