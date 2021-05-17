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Резервуары газификации кислорода появятся в больнице им. Семашко в Орле

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Для больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко в Орле закупают два стационарных криогенных резервуара газификации кислорода с массой заполнения до 40 тыс. кг.

По данным департамента здравоохранения региона, сейчас хирургический корпус лечебного учреждения работает на кислороде, который производит кислородная станция на базе двух компрессоров ASK 27 (2009 года выпуска). Об этом пишет InfoOrel.ru.

Благодаря новому оборудованию кислородом дополнительно обеспечат сначала хирургическое отделение, а затем другие корпуса. Кроме того, запланирован капитальный ремонт трубопроводной системы медицинского кислородоснабжения.

Напомним, в Орловской области началась реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая включает в себя три главных направления. Это строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Запланировано оснащение и переоснащение таких организаций медоборудованием, а также обеспечение их автомобилями. Всего с 2021 по 2025 год на реализацию данных мероприятий потратят свыше 3,232 млрд рублей.

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