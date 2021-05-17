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Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о стрельбе охранника в ребенка

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил в понедельник, 17 мая, центральному аппарату ведомства проконтролировать результаты расследования дела о стрельбе охранника столичного магазина в ребенка на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

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«Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его результаты на контроль в центральном аппарате ведомства», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, вечером 14 мая сотрудник охраны продуктового магазина на улице Паустовского в Москве выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика 2011 года рождения, который катался на самокате. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, пишет РИАМО.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Охраннику магазина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что вечером 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой, пишет «Москва 24».

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