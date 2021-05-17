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США создали секретную армию из порядка 60 тыс. человек

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За 10 лет США создали секретную армию из порядка 60 тыс. человек, сообщил 17 мая американский журнал Newsweek, ссылаясь на итоги двухлетнего расследования.

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По информации издания, это «самая крупная тайная сила, которую когда-либо знал мир», — количество ее сотрудников в 10 раз превышает численность подпольных сотрудников ЦРУ.

По данным источника журнала, в программе задействовано около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более $900 млн на оплату услуг секретной армии, в частности на создание фальшивой документации, оплату счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, изготовление специальных устройств для прослушивания и слежки.

Часть сотрудников военного формирования являются военнослужащими Сил специального назначения армии США, в их задачи входит преследование террористов в зонах военных действий «от Пакистана до Западной Африки» и в «непризнанных горячих точках», таких как Северная Корея и Иран.

Самой новой и быстрорастущей группой «секретной армии» являются «кибербойцы», которые собирают в интернете информацию.

По имеющимся данным, бойцы секретной армии нужны Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне Александра Шерина, бойцы этой тайной армии исполняют заказы Пентагона, но при этом не привлекают регулярные войска и не несут ответственность на серьезном дипломатическом уровне, пишет «Газета.ру».

13 мая президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак.

В сообщении отмечалось, что инциденты, связанные с кибератаками на SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, являются напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов страны «всё чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью» со стороны киберпреступников. В США считают, что за взломом стоят хакеры, якобы работающие на российскую разведку.

В Кремле неоднократно заявляли, что Москва непричастна к хакерским атакам на США.

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