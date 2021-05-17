За 10 лет США создали секретную армию из порядка 60 тыс. человек, сообщил 17 мая американский журнал Newsweek, ссылаясь на итоги двухлетнего расследования.

По информации издания, это «самая крупная тайная сила, которую когда-либо знал мир», — количество ее сотрудников в 10 раз превышает численность подпольных сотрудников ЦРУ.

По данным источника журнала, в программе задействовано около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более $900 млн на оплату услуг секретной армии, в частности на создание фальшивой документации, оплату счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, изготовление специальных устройств для прослушивания и слежки.

Часть сотрудников военного формирования являются военнослужащими Сил специального назначения армии США, в их задачи входит преследование террористов в зонах военных действий «от Пакистана до Западной Африки» и в «непризнанных горячих точках», таких как Северная Корея и Иран.

Самой новой и быстрорастущей группой «секретной армии» являются «кибербойцы», которые собирают в интернете информацию.

По имеющимся данным, бойцы секретной армии нужны Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.

По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне Александра Шерина, бойцы этой тайной армии исполняют заказы Пентагона, но при этом не привлекают регулярные войска и не несут ответственность на серьезном дипломатическом уровне, пишет «Газета.ру».

13 мая президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак.

В сообщении отмечалось, что инциденты, связанные с кибератаками на SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, являются напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов страны «всё чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью» со стороны киберпреступников. В США считают, что за взломом стоят хакеры, якобы работающие на российскую разведку.

В Кремле неоднократно заявляли, что Москва непричастна к хакерским атакам на США.