Роскомнадзор снял часть ограничений в работе Twitter

Роскомнадзор положительно оценил действия Twitter, который по требованию российского законодательства удалил более 91% выявленных материалов с запрещенной информацией, в связи с чем было решено не блокировать соцсеть. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем Роскомнадзор принял решение о частичном снятии принятых ранее в отношении Twitter ограничений. В частности, замедление трафика было сохранено только на мобильных устройствах.

«По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на текущий момент модераторы Twitter удалили свыше 91% запрещенной информации, из 5,9 тыс. выявленных запрещенных материалов доступными остаются 563 сообщения.

Согласно заявлению Роскомнадзора, ведомство ранее получило письмо от руководства Twitter, в котором оно выразило готовность принять все необходимые меры по удалению социально опасного контента, а также стремление выстроить конструктивный диалог. Кроме того, в послании Twitter попросил не блокировать соцсеть и снять действующие ограничения.

«Ведомство положительно оценивает усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства. Вместе с тем для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования)», — подытожил Роскомнадзор.

Накануне стало известно, что Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление противоправной информации.

30 апреля Роскомнадзор уведомлял Twitter о необходимости удалить запрещенную информацию до 15 мая. Администрация соцсети, в свою очередь, выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования российского ведомства.

25 февраля член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки.