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Библиотекари поздравят жителей Иркутска с юбилеем города автопробегом

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Специалисты Централизованной библиотечной системы решили поздравить жителей Иркутска с юбилеем города автопробегом «Виват, Иркутск!». Мероприятие приурочат к празднованию Общероссийского дня библиотек, который состоится 26 мая.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, библиотечная автоколонна стартует в 12:00 от Иннокентьевской библиотеки, расположенной на улице Сибирских партизан, 22. Украшенные флагами машины проследуют мимо муниципальных библиотек города, пишет ИА IrkutskMedia.

Так, маршрут пройдет по левому берегу Ангары, затем проследует через плотину ГЭС, выйдет на правый берег и затем вернется обратно на левый. Завершится мероприятие праздничным флешмобом на крыльце библиотеки № 20 им. Е.А. Евтушенко.

Отмечается, что таким образом специалисты библиотечной системы хотят не только поздравить горожан, но и привлечь их внимание к чтению и книге в целом.

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