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В Москве стартовала «Неделя образования»

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В Москве стартовала «Неделя образования» с тематическими конференциями и мастер-классами в онлайн-режиме, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 17 мая.

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Первой темой для обсуждения стали способы распознать среди студентов и школьников будущих управленцев, а также помочь им развить и реализовать свои способности.

Среди участников мероприятия были ректоры ведущих российских университетов, которые рассказали о качествах, которыми должен обладать управленец.

«Прежде всего это должен быть человек, который будет сформирован как личность. Второе — это должен быть человек, который учитывает многополярный компетентностный подход. Ну и, самое главное, попытка все-таки вскрыть в наших детках, в наших студентах вот эти управленческие компетенции», — заявил ректор МГУП Михаил Балыхин.

Всего организаторы проекта, в числе которых президентская платформа «Россия — страна возможностей», запланировали более 100 мероприятий.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что в России стартовала специальная образовательная программа для победителей конкурса «Учитель будущего». В проекте примут участие 90 педагогов из двух десятков регионов страны.

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