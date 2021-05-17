Власти Приангарья пообещали поддержку кинокомпаниям
В Иркутской области намерены разработать систему поддержки съемок художественных и документальных фильмов. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил в ходе встречи с представителями киноиндустрии.
Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства области, Кобзев поручил министерству культуру и архивов совместно с министерством экономразвития проработать финансовую систему поддержки, а также разработать критерии и механизмы взаимодействия.
Предполагается, что кинокомпании смогут компенсировать часть затрат при съемке фильмов в Иркутской области. Создатели кино, в свою очередь, должны представить регион в положительном свете и привлечь к работе местных специалистов. Будут оговорены и другие критерии поддержки.
«Кинопроизводители экономят на создании фильмов, регион получает экономическую выгоду — специалисты устраиваются на работу, используются гостиницы, транспорт, прокат оборудования. <…> Поручаю проработать финансовые и правовые стороны вопроса и рассмотреть возможность запуска системы в Иркутской области в 2022 году», — заявил губернатор.
Возмещение из региональной казны может составить до 20% от стоимости съемок. Взаимодействовать с представителями киноиндустрии будут сотрудники специального отдела, созданного на базе областного кинофонда.
Кроме того, глава региона предложил рассмотреть вопрос создания в школах кинематографических классов.