Фестиваль воздухоплавания проведут в Пермском крае после перерыва
В Кунгуре (Пермский край) состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.
По словам президента РОО «Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края» Андрея Вертипрахова, на текущий момент решается вопрос о формате проведения фестиваля. Рассматривается возможность ограничить количество зрителей, пустить на фестиваль только спортсменов-участников либо проводить фестиваль без ограничений. Об этом пишет ИА «Ура.ру».
Предполагается, что «Небесная ярмарка» откроется 26–27 июня. Закрытие фестиваля намечено на 3–4 июля.
В 2020 году традиционное мероприятие изначально переносили на август в связи с пандемией. Однако из-за сложной эпидемической обстановки фестиваль был отменен. «Небесная ярмарка» проводится с 2001 года. Ежегодно ее посещают порядка 80 тыс. человек.