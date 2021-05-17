Шестилетняя девочка чуть не выпала из окна в Омске в поиске еды
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с шестилетней девочкой в Омске, которая чуть не выпала из окна. Ребенок признался, что был голоден и искал еду.
Прохожие заметили девочку в окне многоквартирного дома на третьем этаже. Несовершеннолетняя открыла окно, отодвинула москитную сетку и села на подоконник. Через некоторое время девочку сняли с подоконника пожарные.
По данным ИА «Омскрегион», девочка открыла окно, почувствовав запах еды. В момент происшествия матери ребенка не было дома. Девочку поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Прокуратура и следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. Установлено, что мать находилась на работе, а отец не оказывает помощи в воспитании дочери.