Голикова отметила готовность России помочь Турции в борьбе с COVID-19

Российская Федерация готова оказать Турции всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства вакцины «Спутник V» на территории Турции. Об этом сообщили 17 мая в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Прежде всего речь идет о налаживании промышленного производства вакцины «Спутник V» на территории Турции. По словам Татьяны Голиковой, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом», — отметили в аппарате политика.

Также российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления туристического потока между двумя странами. Стороны договорились о консультациях между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции.

В состав делегации из России войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества. В рамках визита будет произведен осмотр туристических объектов и изучены меры безопасности.

Турция с 17 мая приступила к постепенному снятию ограничений после введенного локдауна в рамках борьбы с коронавирусом.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Турции с 29 апреля по 17 мая был объявлен локдаун. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что все офисы и отели будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не могут остановить.

30 апреля турецкий минздрав одобрил применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».