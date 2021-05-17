Подросток погиб при обрушении стены в старом здании в Карелии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка в Карелии. На мальчика обрушилась кирпичная стена с потолком в заброшенном доме.
Трагедия произошла в Олонецком районе. По данным следствия, подросток зашел на территорию заброшенного строения в деревне Судалица, и на него обрушилась часть стены. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.
Тело погибшего из-под завалов извлекли спасатели, сообщает ИА «Карелinform».
Следователи установили владельца ветхого дома. В ходе проверки будут установлены виновные лица, которые обязаны следить за содержанием имущества.
В апреле следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения стены общежития в Канске (Красноярский край). Никто из жильцов не пострадал.