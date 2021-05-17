Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин поручил усилить безопасность в Петербурге на время ЧЕ по футболу
Общество
Стали известны новые детали о стрельбе в казанской гимназии
Мир
Эрдоган заявил о взятии под контроль эпидемии COVID-19 в Турции
Туризм
В АТОР рассказали о переплатах россиян за отдых за границей
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России
Туризм
Аксенов рассказал о туристических возможностях Крыма
Мир
Евросоюз продлил на год режим санкций за киберпреступления
Происшествия
Один человек погиб при крушении вертолета под Архангельском
Общество
В Росконгрессе заявили о подготовке к ПМЭФ в плановом режиме

Дело возбудили после наезда иномарки на шестилетнего мальчика в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого серьезно пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 14 мая на улице Петра Ломако. По данным правоохранительных органов, 30-летняя женщина вышла во двор вместе с двумя детьми, один из которых сразу побежал в сторону проезжей части. Выскочившего на дорогу ребенка сбила Honda под управлением мужчины 1995 года рождения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате наезда мальчик получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.

В конце апреля в микрорайоне Черемушки в Красноярске трамвай наехал на 83-летниюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка погибла.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021