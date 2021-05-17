Дело возбудили после наезда иномарки на шестилетнего мальчика в Красноярске
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого серьезно пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 14 мая на улице Петра Ломако. По данным правоохранительных органов, 30-летняя женщина вышла во двор вместе с двумя детьми, один из которых сразу побежал в сторону проезжей части. Выскочившего на дорогу ребенка сбила Honda под управлением мужчины 1995 года рождения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
В результате наезда мальчик получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.
В конце апреля в микрорайоне Черемушки в Красноярске трамвай наехал на 83-летниюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка погибла.