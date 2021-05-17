Ижевский детский сад стал лучшим в России

Детский сад №50 Ижевска признали лучшим дошкольным учреждением страны. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки Удмуртии.

Детсад получил награду за успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, интеллектуальное, нравственное и культурное развитие детей. В здании есть два зимних сада с экзотическими растениями и живыми уголками, а также экогостиная и экологическая тропа для развития детей. После сна группы отправляются на гимнастику в сочетании с контрастными воздушными ваннами и ходят босиком по дорожкам здоровья для профилактики плоскостопия. Также в детском саду сесть соляная комната, где дети посещают курсы спелеотерапии, отмечает ИА «Сусанин».

Летом в Ижевске стартует программа «Большой ремонт» в школах и детских садах. Власти заложили 173 млн рублей на проведение необходимых работ в учреждениях. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в 15 объектах проведут ремонт кровли. Еще в 17 учреждениях планируется установка новых окон. Помимо работ в рамках «Большого ремонта», будет проведен текущий ремонт учреждений. На эти цели направят 18 млн рублей.