Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В раде заявили о плане США втянуть РФ в войну с Украиной и Европой
Мир
Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют строительство объекта атомной энергетики
Политика
Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка
Общество
Умерла автор детективных романов Екатерина Вильмонт
Мир
В Китае оценили решение США о выводе войск из Афганистана
Общество
В Иркутске раскрыли картельный сговор при ремонте дорог на 840 млн рублей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 мая
Общество
Российские школьники назвали желаемые сферы работы
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Красноярском

В апреле число вакансий в сфере красоты выросло на 22%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле по отношению к февралю число вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» выросло на 22%​​​​​. Аналитики сервиса «Авито Работа» связывают такой рост с предстоящим пляжным сезоном. Соответствующее исследовании компании поступило в «Известия» во вторник, 18 мая.

Ускользающая красота: парикмахерские и маникюрные салоны уходят в тень
В отрасли растет число самозанятых и работающих нелегально

Наиболее востребованы у работодателей профессии парикмахера и мастера маникюра. На вакансии стилистов по волосам приходится 35% всех объявлений, специалистов по маникюру — 23%, администраторов салонов красоты, парикмахерских и соляриев — 15%. Реже ищут массажистов 7% и косметологов — 2%.

Сильнее всего заметен рост количества подобных вакансий в Саратове (+46%), Челябинске (+40%), Омске и Ставрополе (по +37% по отношению к февралю этого года).

«Судя по картине в разных городах, наблюдается горизонтальная мобильность. Часть работников в области красоты и здоровья накануне летнего сезона едут туда, где теплее, особенно на главный российский курорт», — отмечают аналитики.

Например, в Томске активность соискателей в бьюти-индустрии за последние два месяца уменьшилась на 33%, а в Сочи она выросла на 42%.

По медианным зарплатам в сфере красоты лидируют Москва и Санкт-Петербург. В столице можно зарабатывать в среднем 50 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей, что на 13% больше, чем зимой.

Популярность Сочи для трудоустройства обусловлена в том числе тем, что курорт занимает третье место по среднему размеру ежемесячной зарплаты в бьюти-сфере. В этом городе бьюти-мастера в среднем могут рассчитывать на 35 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что по мере снятия антикоронавирусных ограничений спрос на услуги в бьюти-сфере начал восстанавливаться одним из первых. Категория «Красота и здоровье» оказалась самой быстрорастущей, отмечалось в исследовании «2ГИС» и платформы с безопасными сделками «СберУслуги».

В начале апреля в мэрии Москвы рассказали, что оборот предприятий индустрии спорта и красоты в столице составил в первом квартале 2021 года 10,7 млрд рублей, что на 1,1% больше аналогичного периода 2020 года. Траты горожан в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23%, до 4,25 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021