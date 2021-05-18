В апреле число вакансий в сфере красоты выросло на 22%

В апреле по отношению к февралю число вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» выросло на 22%​​​​​. Аналитики сервиса «Авито Работа» связывают такой рост с предстоящим пляжным сезоном. Соответствующее исследовании компании поступило в «Известия» во вторник, 18 мая.

Наиболее востребованы у работодателей профессии парикмахера и мастера маникюра. На вакансии стилистов по волосам приходится 35% всех объявлений, специалистов по маникюру — 23%, администраторов салонов красоты, парикмахерских и соляриев — 15%. Реже ищут массажистов 7% и косметологов — 2%.

Сильнее всего заметен рост количества подобных вакансий в Саратове (+46%), Челябинске (+40%), Омске и Ставрополе (по +37% по отношению к февралю этого года).

«Судя по картине в разных городах, наблюдается горизонтальная мобильность. Часть работников в области красоты и здоровья накануне летнего сезона едут туда, где теплее, особенно на главный российский курорт», — отмечают аналитики.

Например, в Томске активность соискателей в бьюти-индустрии за последние два месяца уменьшилась на 33%, а в Сочи она выросла на 42%.

По медианным зарплатам в сфере красоты лидируют Москва и Санкт-Петербург. В столице можно зарабатывать в среднем 50 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 45 тыс. рублей, что на 13% больше, чем зимой.

Популярность Сочи для трудоустройства обусловлена в том числе тем, что курорт занимает третье место по среднему размеру ежемесячной зарплаты в бьюти-сфере. В этом городе бьюти-мастера в среднем могут рассчитывать на 35 тыс. рублей.

В марте сообщалось, что по мере снятия антикоронавирусных ограничений спрос на услуги в бьюти-сфере начал восстанавливаться одним из первых. Категория «Красота и здоровье» оказалась самой быстрорастущей, отмечалось в исследовании «2ГИС» и платформы с безопасными сделками «СберУслуги».

В начале апреля в мэрии Москвы рассказали, что оборот предприятий индустрии спорта и красоты в столице составил в первом квартале 2021 года 10,7 млрд рублей, что на 1,1% больше аналогичного периода 2020 года. Траты горожан в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли на 23%, до 4,25 млрд рублей.