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Майская горячка: в Москву пришла настоящая жара

Температура воздуха в столичном регионе превысила 30 по Цельсию
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Москву после долгих аномальных холодов пришла столь же аномальная для середины мая жара: столбик термометра подпрыгнул выше 30 градусов по Цельсию. Как столица адаптируется к внезапно нагрянувшему лету, в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Несмотря на рабочий день, многие москвичи смогли выкроить время для прогулки по набережным
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
На 18 мая синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры в Москве и области
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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