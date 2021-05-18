Майская горячка: в Москву пришла настоящая жара

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Температура воздуха в столичном регионе превысила 30 по Цельсию
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Москву после долгих аномальных холодов пришла столь же аномальная для середины мая жара: столбик термометра подпрыгнул выше 30 градусов по Цельсию. Как столица адаптируется к внезапно нагрянувшему лету, в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Несмотря на рабочий день, многие москвичи смогли выкроить время для прогулки по набережным
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Берега Москвы-реки превратились в импровизированные пляжи
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Фонтан-сюрприз рядом с Центральным домом художника сейчас привлекает не только детей, но и взрослых
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Понедельник стал самым жарким днем 17 мая в Москве с 1958 года
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Абсолютный температурный рекорд для 17 мая был зафиксирован еще в 1898 году и составил 31 градус по Цельсию
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
На 18 мая синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры в Москве и области
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Зафиксированная в понедельник температура в 30,3 градуса по Цельсию превышает норму на 10-11 градусов
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
В музее-заповеднике «Коломенское» вовсю цветут яблони
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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Синоптики не исключают, что 18 мая будет поставлен новый абсолютный температурный рекорд
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Москвички срочно достали из гардеробов летние платья
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Впрочем, уже в среду в Москву придут грозовые ливни и температура упадет до климатической нормы
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Медики напомнили о необходимости соблюдать нормы социального дистанцирования и использования средств защиты
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В парке «Музеон» рядом с ЦДХ открылся сезон солнечных ванн
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Возможность охладиться в фонтане привлекает на Крымскую набережную молодежь
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Соскучившиеся по солнцу москвички ловят каждый шанс получить желанный загар
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