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Врач раскрыла секрет полезного завтрака

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Российский врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала о важных аспектах полезного завтрака. Ее слова приводит телеканал «Звезда».

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По словам эксперта, первый прием пищи лучше всего обогатить блюдами из углеводов. Это связано с высокой потребностью организма в углеводах, которые являются важным источником энергии, поясняет диетолог.

Вместе с тем Чехонина призывает не пренебрегать продуктами, содержащими большое количество белков, так как их недостаток в утреннем приеме пищи может привести к недобору суточной нормы этого вещества.

Как отмечает врач, недостаток белка в рационе способствует избытку жира и углеводов в организме, что увеличивает риск появления лишних килограммов.

Диетолог Елена Соломатина 27 марта рассказала, как приготовить сбалансированный завтрак. По ее словам, во время утреннего приема пищи можно есть бутерброды только из цельнозернового хлеба. Сверху на него можно положить сыр, огурец и зеленый салат. Также Соломатина предложила добавить в него нежирное мясо или рыбу.

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