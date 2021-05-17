Мужчина и его дочь получили ожоги при опрокидывании мангала в Оренбурге

Четырехлетняя девочка и ее отец пострадали при опрокидывании мангала в Оренбургской области. Мужчина и ребенок госпитализированы с ожогами.

Инцидент произошел в Оренбурге, когда семья решила пожарить шашлыки. По данным правоохранительных органов, мангал опрокинулся, из-за чего воспламенилась жидкость для розжига. В огне пострадали 30-летний мужчина и четырехлетняя девочка. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшие госпитализированы. Полиция провела сбор материалов для проверки, на основании которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с открытым огнем.

14 мая в Матвеевском районе Оренбургской области пожарные спасли из горящего дома женщину с двумя детьми. Огонь охватил веранду здания, внутри дома наблюдалось сильное задымление. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.