Суд обязал мэрию Волгограда отремонтировать мост через Царицу

Суд обязал администрацию Волгограда за полгода устранить все нарушения на мосту через реку Царицу в течение полугода. Прокуратура Ворошиловского района подавала иск о признании незаконным бездействия чиновников в отношении ремонтных работ на объекте.

Как сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» руководитель Объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при эксплуатации моста через реку Царица был выявлен ряд недостатков. В частности, это выбоины на проезжей части, следы выщелачивания цементного камня, нарушение гидроизоляции, разрушение бетона.

Напомним, в Волгоградской области продолжается строительство обхода Волгограда. Один из самых сложных участков — возведение моста через Волго-Донской судоходный канал. Движение по нему обещают пустить в 2022 году. Наполовину завершены работы по обустройству насыпи основной дороги. Сначала планируется построить участок дороги протяженностью 12 км, который соединит трассу Р-22 «Каспий» со стороны Астраханской области и Элисты и региональную трассу Волгоград — Котельниково — Сальск.