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Пожар в доме на севере Москвы мог возникнуть из-за мангала на балконе

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Жители дома на севере Москвы, где 16 мая произошел пожар, начали выдвигать собственные версии произошедшего.

По данным телеканала РЕН ТВ, официальной информации о том, как именно произошло возгорание, все еще нет. Однако местные жители, общаясь с журналистами, привели несколько версий инцидента.

«Вот пускай прекратят эти мангалы на балконах ставить. У нас и окурки бросают, вот стоит у меня вот этот кондиционер, и на нем одни окурки лежат — это что, нормально», — рассказала соседка Тамара Григорьева.

По словам жильца квартиры, на балконе которого произошло возгорание, шашлыки в тот день никто не жарил.

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«Нет, шашлыки никто не жарил. Причину возгорания спросите у пожарных, мне они не сказали. <…> Я увидел огонь, но я не знаю его причины», — сказал он.

Уточняется, что на данный момент ведется экспертиза, по результатам которой точно можно будет сказать, от чего произошло возгорание.

«Если причиной возгорания назовут мангал, установленный на балконе, любителю мяса на углях все же придется возместить ущерб владельцам поврежденных квартир», — прокомментировал ситуация юрист Сергей Афанасьев.

ЧП произошло 16 мая в многоэтажном жилом доме 22б по улице Большая Академическая. Загорелись балконы и комната одной из квартир. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Горели два балкона на 16-м этаже, два балкона и комната на 17-м этаже. Спасатели потушили пожар, человеческих жертв удалось избежать.

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