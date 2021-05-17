На 76-м году жизни умер режиссер Малецкий

Режиссер игрового и документального кино Игорь Малецкий умер на 76-м году жизни. Об этом 17 мая сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Малецкий окончил режиссерский факультет КГИТИ имени И.К. Карпенко-Карого (1974, мастерская Р.Р. Ефименко). Работал на Киевской киностудии им. А.П. Довженко и киностудиях Москвы.

Он снял игровые картины «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся…» и другие. С 1993 года снимал документальные фильмы. Среди них — «Вершина Визбора», «Виктор Языков. Ветер перемен», «Юрий Семин. Двенадцатый игрок», «Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки»», «Вратари», «Елена Калинина на коне», «Валерий Газаев — человек чести», «Динамо — ХХ век», «Острова. Юрий Визбор», «Острова. Юрий Богатырев» и многие другие.

С 1997 по 2003 год Малецкий преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе, С 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения.