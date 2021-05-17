Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала
Мир
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Общество
В России за сутки выявили 9328 случаев COVID-19
Мир
В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев
Общество
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских учреждений
Мир
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Общество
В ГД внесут законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Экономика
Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%
Общество
В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

На 76-м году жизни умер режиссер Малецкий

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер игрового и документального кино Игорь Малецкий умер на 76-м году жизни. Об этом 17 мая сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Малецкий окончил режиссерский факультет КГИТИ имени И.К. Карпенко-Карого (1974, мастерская Р.Р. Ефименко). Работал на Киевской киностудии им. А.П. Довженко и киностудиях Москвы.

Он снял игровые картины «Побег из дворца», «Такая она — игра», «Будем ждать, возвращайся…» и другие. С 1993 года снимал документальные фильмы. Среди них — «Вершина Визбора», «Виктор Языков. Ветер перемен», «Юрий Семин. Двенадцатый игрок», «Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки»», «Вратари», «Елена Калинина на коне», «Валерий Газаев — человек чести», «Динамо — ХХ век», «Острова. Юрий Визбор», «Острова. Юрий Богатырев» и многие другие.

С 1997 по 2003 год Малецкий преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе, С 2004 года преподавал режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021