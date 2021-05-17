Лечащие COVID-19 госпитали в Заполярье получат более 70 млн рублей

Медицинским учреждениям Мурманской области, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, выделили 70,2 млн рублей. Деньги пойдут на социальные выплаты сотрудникам медицинских учреждений. Средства поступят из Резервного фонда правительства.

Как рассказали ИА «Би-порт» в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, наравне с медиками в госпиталях трудятся те, кто обеспечивает условия для оказания медицинской помощи пациентам, — буфетчицы, лифтеры, уборщики. Для них меры соцподдержки из федерального бюджета не предусмотрены, хотя они работают с пациентами, иногда тяжелыми.

По словам губернатора Андрея Чибиса, эта категория работников будет социально поддержана из регионального бюджета.

Сейчас на территории Мурманской области развернуто порядка 400 коечных мест для лечения пациентов с коронавирусом, большая часть — в учреждениях, подведомственных региональному министерству здравоохранения.

12 мая сообщалось, что из федерального бюджета дополнительно выделят 25 млрд рублей в систему ОМС и еще такую же сумму федеральным медицинским учреждениям. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, дополнительные средства необходимы для того, чтобы медицинские организации смогли выполнить увеличившийся объем медицинских услуг — провести постковидную реабилитацию, диспансеризацию.